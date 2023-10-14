2024總統大選逼近，藍白開始進行整合協商階段，究竟能否整合成功成熱議話題。財團法人民主文教基金會昨(13日)公布最新民調，結果有53.4%的民眾認為2024年大選應該「政黨輪替」，對台灣的民主政治發展最有利。

根據民主文教基金會公布的民調，詢問民眾「民進黨已經執政兩屆八年，請問您認為應該『繼續執政』，還是『政黨輪替』，對台灣的民主政治發展最有利？」結果顯示有24.5%認為民進黨繼續執政、53.4%的民眾認為政黨輪替、22.1%為不知道/無意見/拒答。

該民調也詢問民眾「有人說，如果國民黨和民眾黨都各自推出候選人參選到底，就是在幫助賴清德輕鬆贏得總統選舉，請問您同意不同意？」結果顯示非常同意 有27.3%、還算同意21.1%、不太同意21.3%、非常不同意13.2%、不知道/無意見/拒答17.1%。

該份民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期為10月5至10日，透過市內電話及行動電話雙底冊調查，人員電話訪問，有效樣本為市話676人、手機399人，合計1,075 份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。