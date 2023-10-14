北市忠孝東路四段一家壽司店，12日凌晨4時許爆發兩方客人口角衝突事件，一名刺青男怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸」，並要他下樓到外面「處理」，雙方在騎樓大打出手，警方獲報趕抵現場將6人制伏逮捕，依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。事件曝光後，刺青的姜姓男子也被起底有竹聯幫背景，不過經目擊者還原事發經過，不少網友因為「兩原因」轉變風向，力挺有黑幫背景的姜男。

目擊者還原經過，當時2名王姓男子帶著1名女子進入迴轉壽司店，就先朝店員嗆聲，後來不斷盯著姜男一桌人，並朝對方嗆聲引發姜等不滿，雙方才會爆發激烈口角爭執，

據了解，雙方起爭執後在店內嗆聲，姜男表示不要影響店家做生意，相約到店外「處理」，怎料在店內就發生肢體衝突，在樓梯間拉扯時，姜男的女友被揮到一拳，讓姜瞬間暴怒動手回擊。

在動手前，姜男還不忘要先去櫃台結清1290元餐費。案發後當晚，姜男等人也前往迴轉壽司店送飲料致歉，另詢問店員是否有損壞需要賠償。

事件曝光後引發熱議，不少網友轉變風向，力挺有黑幫背景的姜男，紛紛留言表示「原來是茶碗蒸先挑釁的」、「照這個形容原來茶碗蒸才是欠扁的那邊」、「動手打茶碗蒸的背後故事令人暖心！」、「雖然不確定到底誰錯誰對，但姜男事後的處理方式成熟多了」、「我欣賞刺青男，仁情義理都顧到」、「進店先跟店員嗆聲是什麼概念？大哥Nice」。

回顧整起事件，39歲姜姓等3名刺青男與30歲卓姓女子在壽司店內用餐，28歲、23歲2名王姓男子隨後也進店內用餐，但先朝店員咆哮怒吼，前往座位區時，還直盯著姜男等人一桌，引發姜男不滿，姜隔著「壽司送餐帶」質問王男，「你看我幹嘛？」，王男回「是什麼問題啦？我點茶碗蒸有什麼問題啦！」。

姜男回嗆「你點茶碗蒸是你的問題，XXX你一直看著我幹嘛？」，王男也不甘示弱，拿杯子怒敲桌面說「我點茶碗蒸而已」，令姜男爆氣怒罵「你看起來就像茶碗蒸」，並要對方「兩個長得像茶碗蒸的東西，下來1樓處理」。

雙方隨後到店外「釘孤枝」，大安分局敦化南路派出所獲報後，立即派遣線上警力到場，發現雙方仍持續鬥毆，員警遂使用辣椒水、警棍等制伏動手者，將雙方6人全部帶回，後續依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

警方調查，姜男等人有竹聯幫背景，與對方王男互不相識。姜男表示，是因對方一直在說茶碗蒸，他才在氣憤之餘順著罵對方像茶碗蒸，沒有什麼特殊意義。