2024總統大選即將進入最後階段，為了對抗民進黨參選人賴清德，國民黨、民眾黨都在尋求非綠陣營整合，侯競辦執行長金溥聰今（14）日即將和柯辦總幹事黃珊珊展開有關「藍白合」的商議，引發關注。民眾黨總統參選人柯文哲先前拋出民調決勝負，成為兩陣營之間的難題，昨晚也有一家網路媒體公布最新民調，結果相當驚人。

根據《指傳媒》13日報導，其民調執行時間為本月8日到12日，針對2024總統大選4腳督的情況，賴清德依然以31.62%居第一，但接下來為國民黨總統參選人侯友宜26.48％、柯文哲則拿下20.67％位居第三、鴻海創辦人郭台銘僅僅只有6.29％，剩下14.94％為「未表示意見」。此一藍白合前夕公布的民調，侯領先柯5.81%，讓人相當震驚。

該問卷還針對「是否有可能在選前(投票前)會轉投其它候選人」進行詢問，結果郭台銘最高，足足有37%的支持者會在選前(投票前)可能改投其他候選人、接下來為賴清德27%、柯文哲22％、而侯友宜的支持者相對下最為死忠，只有2成的人會轉投。

上述民調調查時間為10月8日至12日，調查對象為年滿20歲的民眾，並選擇北、中、南各350人，問卷回收共1050份，抽樣誤差則為正負3%。民調製作由指動新媒體委托前靜宜大學蘇雲華教授。