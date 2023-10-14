一名女網友分享，國慶連假去墾丁玩，第一次穿上了比基尼，興奮得拍美照發到IG，結果男友看到以後反應超大，最後竟然鬧到要分手，理由是「男生看到比基尼照片都會亂想，你已經被看光光，不值得了！」引起網友討論，不少人看呆直呼「男友是古人嗎？」並力挺原PO分得好！

一名女網友近日在網路論壇《Zuvio》上分享，國慶連假和男朋友去墾丁玩水，她買了人生第一件比基尼，過去她因為害怕他人的眼光，而遲遲不敢穿比基尼，直到今年終於鼓起勇氣要突破自己，而男友也同意她去墾丁玩水穿比基尼。

女網友表示，換上比基尼以後，她興奮的拍照，想著這是值得紀念的一天，便將照片發到IG限時動態，怎料男友發現以後反應超大，不僅大呼原PO不尊重他，還吵著要分手，理由是「男生看到比基尼都會幻想」，而他無法接別人看著原PO的照片耍色。

女網友指出，當下她覺得自己做錯事情了，害怕的向男友道歉，但隨著時間過去，她仔細想想認為男友有點反應過度，只不過是發了比基尼照片到IG上面，有必要鬧成這樣嗎？但想著要挽回這段感情，她選擇向男友低頭道歉，沒想到對方卻堅持說「你已經被看光了，不值得了！」讓她超級傻眼，最後兩人也分手了。

貼文引起網友討論，「本日最扯」、「男友是什麼時代的古人」、「分了也好，之後肯定還會有很多問題」、「哪來的怪人？恭喜分手，去海邊不是也會被人看到？男友的邏輯很怪」、「分得好，這種還活在上一個世紀的男生，控制慾和佔有慾超強，就算撐到結婚了，以後問題一堆」、「支持原PO」。