國民黨與民眾黨今（14）日將舉行「藍白合」會前會，各界高度關注。國民黨立委費鴻泰坦言，許多朋友對這場會議感到悲觀，並呼籲藍白兩黨派出的人馬要好好想想，究竟要拳擊還是要私下握手，「在你們一念之間」。

國民黨與民眾黨今將舉行「藍白合」會前會，藍白將各派兩名代表，侯友宜陣營由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與會，柯文哲陣營則由競選總幹事黃珊珊、主任周榆修參加，民眾黨底線仍是辯論跟比民調。

對此，費鴻泰昨在政論節目《少康戰情室》中透露，這幾天碰到的朋友大家都對此抱持著悲觀態度，費認為，他從政快30年，明天這場不叫合作的談判，而是競爭打仗的談判 。

「若雙方都想當老大，這種是合不了的」，費鴻泰提到，藍白目前各自都在籌備彼此的競選總部，若10月底談不成，就至少有三組人馬要競爭。費鴻泰也呼籲雙方派出的的菁英要好好思考，到底要拳擊還是要私下大家握手，在這4名代表的一念之間。