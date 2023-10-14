日本男足再度震撼世界足壇，13日晚間的國際友誼賽上，「藍武士」拿出兇猛火力，以4比1轟垮對手加拿大，寫下國際賽5連勝紀錄。日本男足已經放眼全世界，也讓中國大陸球迷相當感嘆：「日本在亞洲已經沒對手了」

加拿大有著指標球星戴維斯（Alphonso Davies）、大衛（Jonathan David）坐鎮，藍武士前場陣容少了三笘薰、鎌田大地，進攻火力依然不減，上半場才開始2分鐘就靠著田中碧打破平手狀態，防守部分，門將大破敬介更擋下對方12碼球，澆熄對手氣焰，最終日本在田中碧梅開二度下，在主場4比1擊敗加拿大。

自從以6比0大勝薩爾瓦多後，日本男足迎接5連勝紀錄，雖然只是友誼賽，但卯足全力的日本每場比賽都至少攻進4顆球，其中不乏4屆世界盃冠軍德國，更讓對手教頭弗利克（Hansi Flick）直接被開除，日本男足已經具備與世界豪強一較高下的能力。

中國大陸媒體《搜狐體育》也以「日本熱身賽5連勝轟22球，每場至少進4球」為題報導，引起當地球迷矚目，多數評論讚嘆日本球技進步飛快，「日本男足真的脫胎換骨了，踢得非常自信」、「日本能打敗歐洲球隊了，但中國還在研究如何打敗越南」、「日本計畫在2050年奪下世界盃，但或許會更早實現」。