作家李昂公審捷運上的年輕人不讓博愛座，一度鬧得沸沸揚揚，引起正反兩派網友論戰，藝人史丹利點出除了博愛座問題，還有一件事可能成為車廂內的「無形凶器」，不禁感嘆：「何時才會改進呢」。

史丹利表示博愛座問題已經無解，接著指出人多的捷運車廂裡，揹後背包的乘客是否可以改用手提，他表示捷運局不時在宣導，但遵守規則的人似乎不多，自己就慘遭後背包「攻擊」好幾次，讓他急忙呼籲：「拜託揹著後背包的人，在進人多的捷運車廂內，把背包反過來往前抱著，或是用手提著吧，不然你一個轉身，可能就會變成無形的凶器一直打到人啊」。

相較博愛座議題，甚至是先下後上的觀念，史丹利不禁感嘆：「哪個才會在台灣會先改進」，對此，網友紛紛留言：「背包問題比博愛座嚴重多了！超不爽那些聽到廣播還裝死的」、「我被撞傷過！有的可能會到手斷的程度」、「小孩身高比較矮，每次搭捷運都被成人的後背包打到頭」、「每天都遇到~被後背包擠到真得好煩呀」。

此外也有人提出其他意見：「先下後上的問題也很大，一堆人急著上來，可是我推著嬰兒車擠著下不去，差點又被載到下一站」、「還有手扶梯左側要讓道的問題」、「不要當門神擋在出入口」、「也要提倡收雨傘這件事」。