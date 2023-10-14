2023年剩下最後2個多月，星座專家小孟老師表示，金牛座、射手座、摩羯座、牡羊座及雙子座在年底仍有機會轉運大翻身。第1名的金牛可望名利雙收；射手財運不錯，將有貴人出現。

▍第1名：金牛座

金牛座因夢想而偉大，在年底前只要持續保有夢想，一樣有機會大翻身，只要運用本身的能量，友善對待身邊的人，可能因為人的關係而轉運；事業上若有到海外或外地發展，人生也有機會因此改變。年底將可能擁有強烈的自我意識與成功慾望，或許會取得成功，而且願望會更容易實現，可說是名利雙收的時機。

▍第2名：射手座

射手座天性樂觀，對人生充滿理想，年底前還是有很好的運勢。太陽在正偏財上，「大錢生小錢」，會有一波不錯的財運，把興趣當職業的人更可好好發揮創意大賺一筆；另外這段時間容易遇到貴人，結交到深具影響力的朋友。

▍第3名：摩羯座

摩羯座的務實精神打造出堅強實力，年底這段時間還能因為好運的加持，有機會大翻身，將迎來好人緣、財運，感情上可能有實質的進展；工作上更擅長處理細節，溝通能言善道。經商者腦子更靈光，有機會看到更好的商機。

▍第4名：牡羊座

牡羊積極的個性造就不平凡的成就，接下來的日子更加熱情與自信，想法獨特將有更佳的創造力，領導方面說服力強，能得到公司的賞識，財務因此翻轉；人際關係上有貴人運，在家庭與戀愛關係上會有明顯的改變。

▍第5名：雙子座

雙子座思想靈活、聰明伶俐，計畫能進行得游刃有餘。年底前對於尚未完成的目標能迅速掌握並改進策略，懂得融合創意，不論財務或工作都可能完成任務。在未來的工作上能獲老闆重用；感情上受曖昧者信任，有機會在未來一年脫單。