獎勵新媒體及Youtuber的一年一度娛樂獎項「走鐘獎」今(14日)下午將在高雄流行音樂中心舉行，沒想到典禮前夕傳出評審名單都是「某個圈圈的社交名單」，引來獎項創辦人呱吉（邱威傑）不滿，日前親上火線駁斥此事，而先前發文質疑的臉書專頁「鬼島薪水有限公司」昨也發文道歉。

臉書專頁「鬼島薪水有限公司」日前分享走鐘獎的評審名單，直言不解為何會找這些人擔任評審，更懷疑這些評審可能都是「自己人」，是某個社交圈圈裡的成員，可見這屆請來的評審有電商人妻、賈文青德仔、超認真少年、黃氏兄弟、魚乾、啾啾鞋等人。對此，呱吉12日發文回應自己就是走鐘獎的主辦方，否認所謂的陰謀論，「這個評審截圖上面的人，有一半我過去一年『一次都沒有見過面」』，剩下一半的見面次數少於兩次」。

呱吉發文。（圖／翻攝自Froggy Chiu臉書）

呱吉強調，今年評審鐘大概只有黃氏兄弟比較熟，但不是那種私下會約吃飯和打球的關係，過去一年也沒傳過個人私訊，至於文中批評沒重視到短影音、抖音的竄起，呱吉說他們在徵獎前特別有去找幾位短影音界的翹楚宣傳並投稿，不可能故步自封，「而且走鐘獎的規定是『短影音可以投所有獎項』，我們只是另外設三項給短影音，不准長影音去投」，強調事實是：「不是我們在防堵短影音，而是保護他的得獎機會。吃虧的是長影音的創作族群。」

呱吉最後表示，大家都很正面積極看待短影音竄起的未來，沒有時間畫小圈圈，反批「就是一個外行人自以為懂在哭夭」，而「鬼島薪水有限公司」昨發文致歉，證實未查核就發文爆料，其他網友也回：「走鐘獎有拿任何公資源補助還是任何官方認證嗎？如果沒有我不知道人家要怎麼辦是有什麼好哭爸的，不爽也可以去辦一個不是嗎」、「直播來跟我們找點快樂」、「被質疑評審名單就代表這個獎成功了吧」、「其實不需要回應的」。