陳永和（右）今天在支持者陪同下，從龍崎出發，將徒步16公里走到東區。（曹婷婷攝）

有「最強里長」封號的前台南龍崎區牛埔里長陳永和，以無黨籍身分參選台南市第六選區立委，挑戰現任民進黨立委王定宇，首場造勢遊行「為台南走出一股清流」14日啟動，徒步從龍崎走到東區，訴求「不要政黨內鬥，要內政改革」，號召大家一步一腳印，走出台南超越藍綠的新清流。

陳永和今天上午在70名支持者陪同下，上午8點半從龍崎虎形山公園開走，將一路走往關廟、歸仁、仁德，終點站為東區東寧公園。沿途也有不少支持者停下來為他打氣加油，他說，這條路（選立委）不好走，但一群人堅持繼續走，相信可以看到不一樣的台南未來。

陳永和最初回鄉參選里長是一個人走，2018年選台南市長，與妻小及當時參選新豐區市議員的許又仁、牛埔里長陳泰祥一步一腳印從關廟山西宮走往市府，誓師「從南關線出發、台南市民一條心」，當年「越級」選市長，不被看好，卻拿下近12萬票，贏得「最強里長」封號。

台南立委第六選區為現任王定宇爭取連任，國民黨由不分區立委陳以信征戰，面對藍綠夾擊，沒有政黨奧援的陳永和坦言一路走來不輕鬆，雖是硬戰，但他會堅持到底，拚到最後。

陳永和說，自己參選目的也是希望走出一股「超越藍綠」的清流，透過徒步宣傳自己的理念，也懇請鄉親支持，希望號召更多基層力量，「咱繼續走，走出台灣新時代的開始，一步一腳印，走出台南的新未來！」