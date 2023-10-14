22歲趙姓男子13日從苗栗搭火車到彰化市尋找作案目標後，進入1間銀樓內準備行搶金飾。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

22歲的趙姓男子因積欠數百萬元賭債被催討，昨晚從苗栗搭火車站到彰化市，在1間銀樓行搶價值約16萬元的金飾後逃逸，途中雖成功在台中市變賣金飾，但他在逃到苗栗要再叫車製造斷點時被警方逮獲，犯案到落網不到1個半小時，警訊後被依搶奪罪嫌移法辦。

彰化縣警局民族路派出所昨晚9點12分接獲通報，彰化市區中華路1間銀樓遭搶劫，嫌犯佯裝購買金飾項鍊，趁店家介紹時搶奪金飾後逃離。

彰化警分局及刑警大隊立即成立專案小組，調閱監視器，發現犯嫌搭乘計程車往國道1號中山高速公路北上逃逸。專案小組立即通報國道公路警察局及苗栗縣警察局攔截圍捕，成功於苗栗縣三義鄉三義交流道下一間超商前逮獲22歲趙姓嫌犯。

經查，趙嫌搭乘火車至彰化市尋找下手店家，得手後乘坐計程車行經國道1號及台中市轉賣金飾並逃往苗栗縣三義鄉。被害店家損失價值約16萬餘元金項鍊，警方查獲趙嫌轉賣的現金13萬餘元及手機2支，而趙嫌從犯案到落網僅78分鐘。

趙嫌供稱，他因賭博欠債逾500萬元遭催討，因而鋌而走險搶劫金飾。警方查出未嫌的趙嫌沒有工作，卻喜歡簽賭，有多項搶奪前科。

彰化警分局分局長張明盛指出，在彰化、苗栗、國道等3地警方與計程車司機配合下，才能快速共同完成這次跨縣市逮捕銀樓搶匪的查緝行動，同時也提醒銀樓業者應注意加強防盜、防搶措施，定期更新安全及監控設備，以維護自身及財產安全。