台積電暌違3年在今（14）日舉辦疫情後首次運動會，創辦人張忠謀在致詞中示警，在半導體方面，「全球化與自由貿易已經沒有了」，因此台積電在未來幾年的挑戰恐更為嚴峻。

由於疫情影響，台積電自2019年起，已經有3年未辦理運動會，今（14）日將在竹北體育場恢復舉辦，創辦人張忠謀也上台致詞，引發關注。據了解，台積電在往年運動會當中，會公開對基層員工發出特別獎金。2022年由於運動會停辦的關係，台積電當時宣布，5萬名員工每人可領到1.6萬獎金，預計發出8億獎金。

本次台積電的運動會，新建的日本廠也有員工代表參加，甫一登場，就引發台下一陣歡呼；同時和上海廠視訊連線，一展「護國神山」台積電在全球布局的實力。

今（2023）年是台積電在疫情後，首次舉辦運動會，董事長劉德音在會中致詞時表示，他依循往例發送員工小禮物，今年5月31日以前到職且符合資格的台灣同仁，每人發放1.6萬特別獎金，同時「謝謝大家對台積電的貢獻」。以台積電員工數5萬人計算，獎金上看8億元。

創辦人張忠謀上台時中氣十足喊出，「大家好」，面對被司儀稱呼「貴賓」，張忠謀也逗趣回應，「我不是貴賓，我是致詞人，我一直在家裡面」。

針對台積電睽違三年舉辦運動會，張忠謀強調，幾十年，每年的運動會，都是他最愉快、最興奮的一天，自己以前也講過許多次，今年有很多新的同仁，所以再講一遍，「每年的台積電運動會，我都認為那是那年我最興奮、最愉快的一天。」

張忠謀表示，台積電在2019年以後就沒有開運動會，自己當時曾經講過，世界地緣政治的兵家必爭之地，過去4年，確實證實自己說的話了，我們台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年要輕鬆，我們需要把我們最好的用出來，全球化至少在半導體方面已經是沒有了，自由貿易也已經沒有了，最重要的還是國家安全，每一個國家都在擔心它們國家的安全，「台積電要成為大家都需要公司，跟別的公司競爭還繼續會在，別的公司會利用地緣政治趨勢，所以台積電在未來幾年的挑戰，至少一樣嚴峻，也許會更為嚴峻」。

不過張忠謀也樂觀表示，自己今天看到台積電年輕人，看到那麼多年輕人精神非常好，又是感覺得非常興奮，相信台積電可以克服未來挑戰。