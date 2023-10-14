男性年紀越大，性能力也會隨之下降，泌尿科醫師表示，根據研究，有4種運動有助提高性能力，包括重量訓練、有氧運動、競技型運動、戶外踏青。醫師並提醒，運動強度要達中等以上，要能達到喘的程度，才能達到壯陽的效果，因此，散步般的走路是沒有效果的。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書粉專表示，運動有助減緩男性性功能衰退的速度，若想透過運動幫助壯陽，研究指出，以下4種運動證實有效：

1. 重量訓練：重訓可提升男性荷爾蒙，進而避免性功能障礙；此外，重訓可讓身體線條更好，讓人在性生活上更有自信。

2. 有氧運動：可增加心肺功能，且可讓男性在性行為的搖擺能力更為持久，例如跑步、游泳。

3. 競技型運動：如羽毛球、打籃球、網球等，此類運動可建立自信心，增加性行為時的動機與自信感。

4. 戶外踏青：接觸大自然有助於壓力的釋放，尤其新鮮空氣可讓人擺脫生活、工作上的壓力。

他也表示，若想靠運動增加性能力，必須養成定期規律的運動，且運動強度要夠，最好可以做2天的重訓、2天有氧運動、1天高強度間歇訓練，周末時可到戶外踏青戶。

至於運動強度，他表示，重量訓練時建議上肢、下肢肌肉都要鍛鍊，且每次運動最好達到中等強度、時間超過45分鐘，訓練時要有喘的感覺才有效果。有氧運動也必須要達到無法與旁人聊天的狀況，因此走路、散步是不夠的，要達到讓人「上氣不接下氣」的狀態才有效。