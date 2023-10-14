中方針對水下戰場積極研製無人潛航器

中國科學家說，他們正在測試一種可設置在海下數以千計公尺海底的深海武器原型，而它超出了大多數探測法的範圍。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，中國科學院瀋陽自動化研究所專案團隊在《機器人》期刊上發表的論文中說，截至去年12月為止，Abyss深海武器系統的早期原型已在未公開的地點通過了多輪海試。瀋陽自動化研究所受美國制裁，而這是他們首度公開相關研究成果。論文中說，這系統可在海中深達11,000米處運作，目前主要用於研究。

由機器人科學家徐會希領導的團隊說，最後的軍用版會更大、更精密，也更強而有力，能在海底停留長達1年，是原型的兩倍。此外，論文中說，水下預置武器未來將在海戰中「扮演要角」，而自主式水下載具（AUV）、飛彈、魚雷和其他作戰裝備都能預置海底，並長期「潛伏」。論文中並指出，它們具有某種程度的機動力和高自主決策力，可以執行包括偵察、監視、探測、通信、指揮和攻、防打擊等範圍廣泛的任務。