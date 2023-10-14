前七六人總教練瑞弗斯把自己被炒魷魚的過錯，全都推在「大鬍子」哈登身上了！瑞弗斯最近接受《波士頓環球報》訪問時表示，「在上個球季的上半季，哈登完全按照我的要求去做，當時我們取得最好的戰績，這並非巧合，但事情在下半季徹底分崩離析！」

瑞弗斯這番話的意思，就是怪罪哈登跟七六人管理階層關係破裂，進而不願在場上好好打球，瑞弗斯甚至暗示，「偉大且想要贏球的球員，都需要教練的指導，合作與犧牲是勝利不變真理，那些勝利球隊都團結一致，如果沒這種文化，你不可能贏。」

「你終究會擺脫被開除的痛苦，尤其是你自認這不該發生，從我到費城到現在，這是兩支不同球隊，我覺得我在改變球隊文化方面很成功，」瑞弗斯說，「這個夏天我做了過去20年沒做的事，我去了巴黎與愛爾蘭，當你在度假沒有電話鈴聲真好。」

今天歡慶62歲生日的瑞弗斯，當然沒有放棄重新回到NBA執教念頭，「我喜歡執教，也擅長執教，但對我來說，這需要正確的情況與時間，讓我們拭目以待，我現在的狀態很好，我可以這麼說。」