2024大選外界高度期待在野合作，藍白合今(14日)終於進入實質階段，雙方幕僚下午舉行會前會，會後各自帶回意見與參選人討論，最後將由國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲「一對一會談」拍板。《中時新聞網》特別整理近期藍白雙方對於整合一事提出的「條件」，讓讀者快速掌握。

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柯文哲在深藍智庫中華戰略學會活動，談到2024選舉藍白合話題時表示，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」。

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柯文哲競選辦公室發言人陳智菡拋出，2024一定要政黨輪替，使國家體制正常化，使國家資源不再被新潮流、新黨國、新權貴把持，「我們主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，挑戰民進黨的賴清德，輸的退選，才能真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標。」

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭對此表示，尊重民眾黨對於藍白合作的各種意見與說法，侯友宜與民眾黨主席柯文哲之間，始終維持良好的互動，以及友善的態度。面對2024年的總統大選，唯有在野力量團結合作，方能下架貪腐無能的民進黨政府，更是多數民意之期盼。

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柯文哲在訪美期間受訪表示，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，並坦言有可能正、副「一藍一白」。

國民黨發言人楊智伃對此表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中。

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侯友宜競辦提出「3個層面，6個方向」協商建議。

陳智菡表示，現階段「第三方公正民調」是能體現民意的整合方式。

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柯文哲提議，派柯文哲競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修磋商，但開出要辦3場政見辯論會、比民調2條件。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，樂見柯主席明確指派人選，並表達可以磋商的意願，既然如此，那就儘快敲定時間坐下來談，不應再拖，也建議柯主席不要預設前提。

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雙方證實於14日下午舉行2對2幕僚會談，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室辦執行長金溥聰、黨部秘書長黃健庭將與民眾黨柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、主任周榆修進行磋商。