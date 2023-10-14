主播秦綾謙去年與行腳節目主持人廖科溢結婚，接著懷上愛的結晶，不過即將卸貨的她，日前描述孕期出現許多不適狀況，強調：「大魔王關卡來了」，而她昨（13日）在生產前最後一次播報時，大方曬出自己的孕肚，大方分享即將為人母的喜悅。

秦綾謙不時在社群分享孕期日常，目前懷孕34週，即將進入卸貨倒數階段，準備請產假去醫院待產，她於昨晚曬出一張全身照，只見身穿套裝入鏡，只見除了肚子明顯變大，身形及四肢依舊纖細，道出當下心情：「這樣摸肚肚的正面照，就不藏肚了吧！今晚是待產前的最後一播囉，明天開始休假去～等我回來」。

對此，網友紛紛獻上祝福：「今晚有看最後一天的播報，依舊是美美的主播」、「待產也是不得閒啊～感覺很多事情要做」、「主播順產，一切平安，好想看到猛猛小寶貝的樣子」、「真是幸福的小媽咪」、「祝福生產順利」、「祝福一切順利平安」。

秦綾謙日前表示孕期從33周開始就相當難熬，出現的症狀包括坐骨神經痛到難以走路、容易抽筋，身體沉重到像被困住，甚至連走路散步都變成奢侈，不禁感嘆：「根本就是大魔王關卡」，而她於日前曬出老公廖科溢組裝澡盆專用架的照片，接著表示：「廖寶寶就這樣洗澡囉！爸媽不用彎腰蹲著洗、還可以一起欣賞窗外風景，應該很舒服吧」，透露出已經準備好要當新手爸媽的喜悅。