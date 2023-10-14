台中國慶焰火爭議不斷，但也有民眾除了看焰火，塞車時還趁機欣賞「高顏值」帥氣員警，有網友拍下一名身材高挑的員警，指揮交通到一半拉下口罩的畫面，讓鄉民直呼「太幸福」、「超帥」，紛紛敲碗詢問該名「帥警」的服務單位及IG，而本人也害羞現身。

一名網友在抖音PO出28秒短影音，畫面中一名身材高挑的員警，戴著黑色口罩指揮交通，在拉下口罩的瞬間，影片內容特別以慢動作處理，而員警清秀的五官也讓網友直呼，「幸福塞車10分鐘」，影片曝光後吸引大批鄉民暴動。

不少女網友看完直呼「高又帥」、「帥氣爆表」、「幸福，遇到那麼帥的波麗士」、「重複看了10次」、「心裡的小鹿衝著去要電話了」、「我去闖個紅燈」、「這時候就要趕快搖下車窗要電話」、「我要搬去台中」。

戀愛了！「台中焰火帥警」指揮交通爆紅，「幸福塞車」本尊現身。(警方提供)

戀愛了！「台中焰火帥警」指揮交通爆紅，「幸福塞車」本尊現身。(警方提供)

據了解，國慶焰火由台中市警局各單位劃分責任區，經查影片中該名在中平路與經貿五路口執勤的員警，是服務於豐原警分局豐東派出所的警員楊浩煜，國慶當日擔服交通疏導勤務工作。

楊浩煜今年31歲，身高181公分，目前單身。因親友從事警職工作，鼓勵楊員報考，遂其於106年報考一般警察人員四等考試，於108年結業，分發至台中市警局服務，從警資歷4年多。

在同事眼中楊浩煜認真負責，去年7月楊員受理民眾遺失兩萬元薪水袋，經積極調閱沿線監視器，在鍥而不捨追查下拾獲人到案，令人印象深刻。楊員不論大小案件皆用心看待，完成使命，努力破案，為民服務。

楊浩煜表示，雙十國慶是國家的生日，能參與到此次勤務，感到極為榮幸；對於自己的執勤身影引發民眾討論感到意外與驚喜，謝謝大家的稱讚與欣賞，身為警察人員，維持交通順暢，維護用路人權利，是我們責無旁貸的使命，我們亦將繼續為市民提供優質交通環境而努力。