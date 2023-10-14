前中華演藝工會理事長康凱，2015年和曹雨婷宴客，曾被視為恩愛夫妻，未料今年7月傳出2人鬧翻且未辦理結婚登記，康凱近日在節目證實此事，還爆料辦婚禮時，曹雨婷的身分證配偶欄是別的男人，怒批遭騙婚。對此，現任演藝工會理事長曹雨婷秀出配偶欄空白的身分證，證明自己單身。

康凱最近在節目《新聞挖挖哇》指控曹雨婷婚禮前隱瞞他很多事，最不滿的就是配偶欄印有別人的名字，「辦婚宴的時候不知她已經在美國跟一位楊先生結婚，後來警局說會有重婚罪，我才知道她從頭到尾欺騙我，也才知道她為什麼一直不想登記」；此外，康凱砲轟曹雨婷曾對他施暴2次，打到頭破血流，還拿走4、500萬，至今都未歸回，讓他徹底心死。

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面對康凱的控訴，曹雨婷9月出席活動時，受訪反問兩人的體型相差極大，她比康凱嬌小很多，怎麼可能動手；至於康凱提到的500萬，曹雨婷表示不想回答不是事實的內容，也沒有想要反駁，說著說著，她忍不住在鏡頭前淚崩，對女記者說：「你們都是女人，應該能夠理解我的心情。」

曹雨婷在鏡頭前忍不住痛哭。（圖／中時資料照）

根據《三立新聞網》報導，曹雨婷曾公開身分證，大方秀出空白的配偶欄，嚴肅地強調絕沒有犯重婚罪；至於之前被爆料在美國有婚姻關係，曹雨婷表示早已結束，現在是單身，不願口出惡言。

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