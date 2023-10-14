知名超商去年曾和百萬網紅Joeman合作推聯名食品，當時掀起一股話題，近日另一家超商龍頭全家在IG限動突然分享一張私下視訊畫面，還寫著：「瘋掉…第一次跟滴妹本人開會！超酷！下周準備好久的專案終於要上線…超興奮！」看似是小編忘了切帳號，而滴妹後來也證實雙方確實接洽談合作，還笑說還好有化妝，否則就要曝光素顏了。

網紅阿滴和滴妹是知名的百萬Youtuber兄妹檔，昨傳出滴妹要與超商合作，疑似被小編手滑先曝光，滴妹的品牌帳號先表示：「小編好像忘了切帳號，居然被搶先曝光了！」滴妹本人也體貼證實：「好險今天開會有化妝欸……忘記切帳號人生中總要發生一次的啦！」並索性直接昭告天下下週將上檔雙方聯名商品，讓粉絲相當期待。

滴妹轉發超商小編發文。（圖／翻攝自crown_du IG）

另一名網紅蔡阿嘎先前在日本街訪調查日本男子認為的「最美的台灣YouTuber」，有日本民眾點名滴妹「很像韓女團的某位成員，但滴妹最後和白癡公主都僅得到一票成為最後一名，前三名則是二伯、泱泱、瑀熙，而阿滴先前也在「台灣最帥YouTuber」得到倒數名次，令蔡阿嘎狂虧：「你們兄妹不適合來日本。」

而滴妹2020年開設副業手搖飲店，當時引來許多酸民唱衰，如今3年過去飲料店依舊營運正常，疼妹的阿滴先前還直球回敬酸民，希望對方說到做到，若做滿5年要捐錢給公益團體，阿滴說：「我還記得他的PTT帳號名稱，還剩2年就可以請他捐款了耶」，笑翻眾人。