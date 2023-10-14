一名家長在臉書分享孩子國小畢業旅行的行程，從新北市出發前往花蓮3天2夜，她細看行程及住宿飯店和去年幾乎一模一樣，去年價格5800元，今年則要7000元、漲幅達20％。許多網友看完卻大讚超值，「3天2夜含交通、餐費，其中一晚住理想大地，這樣費用真的不貴」、「光理想大地就值得了！」

一名家長在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」社團貼出孩子國小畢業旅行的行程，第1天從板橋搭台鐵到花蓮，首站前往七星潭風景區，午餐在海景餐廳用餐，下午前往太魯閣國家公園，當晚入住怡園渡假村。

第2天一早享用飯店早餐，接著前往其他景點，晚上入住理想大地渡假飯店；第3天吃完飯店早餐後，最後一站來到花蓮海洋公園，傍晚搭台鐵返程。

原PO表示，去年看過上一屆學長姐的畢旅行程和費用，當時覺得不錯，而且價格合理，這次行程幾乎一模一樣，只有1天晚餐不同，不過費用卻漲了20％。她表示，「聽說今年這樣才是合理行情，去年是疫情價，只能說孩子玩得開心最重要了。」

許多網友看了都讚行程不錯、價格也合理，「今年遊覽車漲價了，這樣才差1000多非常合理，現在隨便一個花東團就不少錢了，理想大地成本很高」、「別忘記遊覽車、領隊也要錢，疫情之後觀旅業缺工，什麼都在漲，海洋公園門票也不便宜，自己花錢走一趟應該也不只這個價格」、「其實行程排得不錯耶，小朋友畢業旅行很幸福。」

也有家長直言，「這種行程我都閉著眼睛付錢，因為不管設計得怎樣，孩子最開心的是能和同學朝夕相處」、「只要孩子開心就值得！」