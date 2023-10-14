自巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）上週末襲擊以色列以來，以色列步兵今天首次襲擊加薩走廊，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，報復行動才剛開始。

路透社報導，哈瑪斯武裝分子一週前襲擊以色列城鎮和村莊，殺死約1300人，多數是平民，另劫持大批人質。以色列隨後反擊，矢言消滅哈瑪斯。

以色列接著全面圍困哈瑪斯控制的加薩走廊，並展開前所未有的空襲。加薩走廊約有230萬名巴勒斯坦人，當局表示，已有1900人死亡。

以色列今天要加薩北部超過100萬名居民在24小時內逃往南部避開戰火；哈瑪斯則矢言戰到最後一刻，並告訴居民不要出門。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以軍在坦克支援下攻擊了巴勒斯坦火箭部隊，並搜尋人質位置的消息。這是自危機發生以來，第一份有關以色列地面部隊在加薩行動的官方說法。

尼坦雅胡在簡短聲明中說：「我們正以前所未有的力量打擊敵人…我要強調，這才剛開始。」這份聲明非比尋常，是於猶太安息日開始之後透過電視播放。

有數千名加薩居民動身離開北部，確切人數無法估計；但也有許多人不願離開。

20歲的穆罕默德（Mohammad）在加薩市中心附近一棟已被以色列空襲夷為廢墟的建築旁說：「要離開還不如死。」

清真寺廣播的訊息說道：「堅守家園，堅守土地。」

哈瑪斯內政部發言人波森（Eyad Al-Bozom）在記者會上說：「我們告訴加薩北部和加薩市人民，留在家裡、留在自己的地方。」

加薩當局還表示，人們乘車從加薩走廊北部逃往南部，卻遭以色列襲擊，造成70人死亡、200人受傷。路透社無法獨立核實這些事件。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1121014