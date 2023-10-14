圓明園石柱回歸展13日在北京圓明園正覺寺開幕，其中7根石柱文物是繼馬首銅像之後，又一批回歸圓明園的流失海外重要文物。據中新網報導，此次回歸的石柱文物均為漢白玉材質，通高約80至92公分，立面有雕花造型，品相較好，推測均來自西洋樓遺址區。

這些石柱正面紋飾以西式番花、貝殼紋等西洋雕花為主，側面花瓶內花束則以具有吉祥寓意的牡丹、玉蘭、荷花、菊花等中國傳統花卉為主，圭角卷雲紋、開窗的海棠線雕刻方式等亦與中國古建望柱、欄板相同，體現了中西合璧的文化內涵。

據了解，此批7件石柱文物原屬圓明園建築構件，1860年英法聯軍劫掠後流失海外，後為挪威貝根科德博物館及西挪威藝術博物館收藏。

直至2013年12月，中坤集團、北京大學及科德博物館簽署三方合作協定，約定將7根石柱運回，並展開文化交流活動。最終在2023年3月，該批石柱通過海運的方式被運回中國。

隨後大陸國家文物局組織中國社會科學院、故宮博物院、北京大學、四川大學等專家開展實物鑒定。專家一致認為，該7件文物為漢白玉質地，工藝精湛，浮雕雕刻花卉、纏枝幾何紋飾，具有中西合璧的文化因素。其質地、紋飾均可與現存圓明園西洋樓遺存的文物對照。

同時該組文物保存較完整，略有風化痕跡，據工藝、紋飾和材質情況，可定為真品。該組文物原存於科德博物館，該博物館舊藏中有大批民國時期文物。原持有者於民國時期曾長期在中國工作，該組文物應為此時期獲得並流出中國。