高雄市1名60歲黃姓婦人12日凌晨在與朋友慶生酒過三巡後騎車上路，沒想到卻因右轉方向燈一直亮著引起員警住矚目，員警經檢查身分後，發現黃婦是無照駕駛，並聞到黃婦濃濃的酒味，經酒精感知器測試後，發現黃婦的確有酒精反應，但黃婦這時卻語出驚人表示「我有酒精反應，但我沒有醉」，並苦苦哀求員警放過一馬，不過警方還是依照公共危險罪送辦，而無照部分也開罰6000元以上2萬4元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

黃婦12日晚間替朋友慶生，在愉悅的氣氛催化下，忍不住喝了幾瓶啤酒便騎車上路，沒想到黃婦右轉後方向燈未關掉，引來警方注意，原本員警只是要上前提醒黃婦方向燈未關，沒想到一靠近就聞到黃婦散發酒氣，經查身分竟是無照駕駛。

員警詢問黃婦是否有喝酒時，黃婦也坦承剛剛替朋友慶生有喝了啤酒，但在酒精感知器測試後，黃婦才發現苗頭不對，趕緊向警方表示「只是幫朋友慶生，有喝3瓶啤酒，沒有喝很多啦」，但員警沒就此作罷，告訴黃婦「妳有酒精反應」，沒想到這時黃婦竟語出驚人表示「我有酒精反應，但重點是我沒有醉」，苦苦哀求員警放過。

不過因黃婦酒測值達0.30，已違反公共危險罪，且為無照駕駛，因此員警將黃婦依公共危險罪送辦，並就無照騎車的部分開罰6000元以上2萬4元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

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