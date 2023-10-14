（影片 / 台中警第三分局提供）

台中市一名黃姓男子昨（13）日向媒體投訴，稱其11日凌晨1時許至台中市警局三分局健康派出所，配合說明毀損案，卻遭情緒失控的員警拷住手腳，猶如「烤豬」般，呈「大字形」，更從凌晨1時至早上7點不允許上廁所，以至於後來無法忍耐直接尿椅子上，「我不是通緝犯也不是現行犯，請問這是執法過當嗎？」面對黃男的控訴，警方澄清並駁斥黃男所言非屬事實，同時對於黃男惡意中傷員警部分，將依法究辦。

據了解，黃男向媒體指控，其於（11）日凌晨1時許前往台中市南區健康派出所，配合管區關於社區有人亂丟垃圾做案件說明。黃男說，員警認為他有喝酒，因此需要管束，並拿手銬將其銬住，後來員警自己情緒失控，就連他的雙腳也被銬住，四肢動彈不得，被緊緊銬在椅子上。

黃男說，員警甚至沒收手機不讓他打電話求援，更不讓他上廁所從凌晨1點直至早上7點，整整5個小時，以至於後來無法忍耐，只好直接尿在椅子上，「我身心靈都受損！我不是通緝犯也不是現行犯，請問這是執法過當嗎？」

對此，警方通過監視畫面，黃男12日凌晨進入派出所後明顯酒醉、言詞毫無邏輯，於受理報案區時已經無法自控行為脫序，影響當時在所製作筆錄的其他民眾。

員警多次制止、勸阻無效，黃男甚至以輕蔑語氣假稱其性器官不舒服，堅持要在所內休息不肯離去，警方最終依「警察職權行使法」第19條對其實施管束，並通知黃男父親到案了解。

警方解釋，為防止黃男胡亂揮擊傷及自身，因此使用手銬控制黃男，並保持適當鬆緊程度，並未出現黃男所稱遭緊銬、無法動彈的狀況。未料黃男之後又以腳踹踢、勾拉所內辦公鐵桌，員警因此才再對其腳部上銬。

至於黃男所控「警方漠視其生理需求部分」，黃男於當日5點54分許向員警提出如廁需求，員警前往協助解銬，但還沒解下手銬，黃男就尿了出來，員警最後還得清理地板一灘尿液，「警察沒必要整他」。

警方說，黃男於6時58分結束管束並自行離所，整起事件過程均有相關影像可稽；對於黃男捏造虛假情節之惡意指控，警方表示查明後將依相關法規送辦。