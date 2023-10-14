夜商討債務糾紛！男開空氣槍射傷1人 警方6小時逮5人到案

台中市大里區13日深夜傳出槍聲，56歲盧姓男子因與40歲沈姓男子有債務糾紛，13日深夜相約大里路商討債務，未料盧男竟持瓦斯空氣槍射擊沈男，造成沈男左手手臂輕傷；警方6小時內查緝盧男為首等5名犯嫌到案，詢後依妨害秩序、傷害案等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局霧峰分局13日深夜23時許接獲民眾報案，稱大里區大里路有槍擊案，經警方到場發現傷者為沈姓男子。據了解，沈男與開槍盧姓男子雙方有債務糾紛，原約定該日商討債務，未料，雙方見面後即互相叫囂，爆發衝突，盧姓男子下車即持瓦斯空氣槍向被害人射擊，造成被害人左手手臂輕傷。

霧峰警分局立即組成專案小組，警方表示，經擴大調閱周邊監視器，於6小時內火速查緝盧姓男子為首等5名犯嫌到案，並查扣作案用瓦斯空氣槍1把；全案詢依妨害秩序、傷害案等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

霧峰警分局指出，警方決不容許各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為一定嚴加究辦，並對暴力犯罪及街頭鬥毆等不法案件強力打擊，並呼籲民眾發現可疑不法情事或遭受迫害，立即向警察機關報案檢舉。