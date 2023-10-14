女星湯唯本月7日過44歲生日，她與韓國導演金泰勇結婚9年，育有一女Summer，夫妻倆先前傳出婚變疑雲，已被公司否認。湯唯今年生日也很低調，曬出女兒帶回來的螳螂前一晚「越獄」，被人發現在門邊擺出「定格姿勢」，模樣逗趣，也引來粉絲笑說：「莫名可愛」、「姐，你咋不怕啊，我超怕這種蟲子的，尤其是蟑螂」。

湯唯近年以《分手的決心》橫掃韓國多個重要頒獎典禮，奠定在韓國影史地位，私生活卻傳出婚姻觸礁，疑似已經分居，公司當時駁斥說：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」，湯唯回到北京參加映後活動時，也可見無名指上仍掛著婚戒，用行動打破婚變謠言。

去年底湯唯受訪，大方提起老公是像「泰山」一樣陪伴她的人，她也表示女兒得知她得獎後相當開心，讓湯唯產生罪惡感，表示領獎時忘了跟家人說一句謝謝，是最大的遺憾，並透露自己在青龍獎典禮領獎時，「Summer爸爸（指金泰勇）發來了他（在北京）拍攝的視頻（影片）」，全家人都隔空關心她在頒獎典禮有無獲獎，也可見一家人緊密感情。

而湯唯出道以來一直是緋聞發電機，傳初戀男友是大陸男星朱雨辰，和田雨、玄彬、王力宏都曾傳出緋聞，今年6月《吃瓜敲猛的阿飛-》報導，湯唯2013年和廣告才子胡景交往1年低調分手，傳聞因發覺男方不是理想對象，加上在廣告圈工作誘惑太大，湯唯便決定分手，但兩人沒鬧翻，如今湯唯返北京時，不時都會與胡景見面聚餐，可說是最佳好前任。