台股ETF風水輪流轉，國慶連假後，資金轉進半導體類股押寶，截至10/13止，今年以來台股ETF股價創新高共計4檔，除第一金工業30 ETF 外，其他3檔都是半導體ETF，包括新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體、群益半導體收益等都出線，其中，新光臺灣半導體30 ETF從10月初以來的平均成交量，已大於9月整月的平均量，且成長幅度高達102.19%，成為10月以來國內5檔半導體ETF中，市場買氣最強的吸金王!

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，美通膨壓力未明顯升高，美債殖利率下滑，市場預期資金有利美股續漲，又以費城半導體指數近期表現強勢，指數連站上月線、半年線，下周若半導體行情續旺，還有機會站上季線，出現難得多頭排列格局，等於為國內半導體類股續強打下一劑強心針，增添下周行情升勢表現。

王韻茹預估，最新9月上市櫃公司營收陸續公布後，先前市場關注的AI伺服器相關股，9月營收雖表現不錯，但近期股價反應卻不如預期，同時，上季為台股除權息旺季，不少高股息相繼除完權息後，資金追逐高股息熱潮也先退燒，但相對的，台股權王台積電第3季營收出現復甦跡象，股價硬挺回升至季線之上；聯發科挾手機市場庫存調整有望年底告終，及明年AI邊緣運算商機大增，股價也突破區間新高，加上高速傳輸趨勢強勁，持續推動矽光子、CPO投資熱潮，王韻茹認為，現階段台股最新11千金股中，光是利基型IC設計、IP股各擁潛力新產品，股價將持續扮演未來台股攻堅要角，預估台股第四季投資亮點，全集中在半導體類股。

另外，財政部最新公布台灣9月出口值年增率達3.4%，是連續12個月後轉為正值，根據過去經驗顯示，台股過去兩次出口值年增率轉正後，國內半導體類股都會出現一波多頭走勢，預料從現在10月起，半導體整體庫存續降、景氣谷底隧道看見光，搭配利基型IC設計股、記憶體股有業績作夢行情，以及總統大選行情緊鑼密鼓加持下，建議投資人可以趁目前半導體族群股價表現出現轉折甚至起漲階段，正是搶進半導體ETF的好時機!