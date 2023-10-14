基隆市深美國小昨晚陸續有12名學生身體不適送醫，目前仍有1位留院觀察，疑似是食用當天中午的營養午餐而食物中毒。基市府表示，目前營養午餐已送檢，須待衛生局檢驗確認，市長謝國樑則指示，將嚴查釐清原因。

基市府市長室表示，今日上午6時25分接到教育處通知，深美國小學生發生疑似營養午餐不適事件，經衛生局了解，第1名學生於昨晚7點多入院，第2、3、4名學生則是陸續於昨晚間10點左右入院治療，出現的症狀都類似上吐下瀉、腹痛，疑似是食物中毒症狀。

市長室表示，目前營養午餐已經送檢，根據校方說法為早上在臉書看到有家長發文才知道此事，然市長室對於此說法持保留態度。至於學童疑似食物中毒，是否有相關責任，需後續調查釐清，而調查進度訊息，會隨時向外說明。

據了解，昨日該校營養午餐的菜色為番茄豆腐、魚、青菜及湯，當日營養午餐有保存並送驗，至於學生是否為食用營養午餐後食物中毒，仍有待衛生局進一步檢驗釐清。