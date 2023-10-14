以巴衝突逾千人傷亡，前聯合國難民署人員今天說，馬來西亞長期關注巴勒斯坦議題，由於穆斯林的共同信仰能在馬來社會裡形成強烈共鳴，更被視為是「伊斯蘭教的一個鬥爭」。

前聯合國難民署（UNHCR）人員唐南發（Josh Hong）今天接受中央社專訪表示，大馬政府一向支持巴勒斯坦，1957年馬來亞聯邦獨立，以色列雖支持加入聯合國，但從馬來亞聯邦到1963年成立馬來西亞聯邦始終沒有和以色列建交，問題的關鍵就是巴勒斯坦。

前聯合國難民署（UNHCR）人員唐南發（Josh Hong）今天接受中央社專訪表示，大馬政府一向支持巴勒斯坦，1957年馬來亞聯邦獨立，以色列雖支持加入聯合國，但從馬來亞聯邦到1963年成立馬來西亞聯邦始終沒有和以色列建交，問題的關鍵就是巴勒斯坦。(圖/ 中央社)

唐南發表示，馬哈地（Mahathir Mohamad）於1981年擔任首相，特別凸顯支持巴勒斯坦的立場，為能強調其身為第三世界領袖與長期支持巴勒斯坦盟友，把當時的巴勒斯坦解放組織在大馬辦事處升格為大使館，承認巴勒斯坦是一個國家，也邀請巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特（Yasser Arafat）造訪大馬。

他指出，巴勒斯坦人並非都是穆斯林，2017年巴勒斯坦中央統計局數據顯示，巴勒斯坦地區也有住著約4萬7000名左右的基督徒，其他人口絕大多數是穆斯林。馬來社會多半同情穆斯林被猶太人壓迫。

因此，他說，以巴衝突是讓大馬穆斯林社群感同身受的國際事件，也在馬來社會裡形成強烈共鳴，被視為「伊斯蘭教的一個鬥爭」。如從政黨利益觀察，任何一個政治人物在大馬欲囊獲穆斯林選票，勢必要採取同情巴勒斯坦人立場。

唐南發指出，大馬政府立場是「兩國方案」（two-state solution），大馬外交部長也多次重申這個立場，但伊斯蘭黨在這個議題抱持比較激進態度，尤其，對需要馬來社群支持的政治人物來說，容易擄獲馬來民眾共鳴。

不過，唐南發說，雖然大馬政府和民間社會同情巴勒斯坦，「哈瑪斯」（Hamas）畢竟在歐美等國際輿論被認定是恐怖組織，英美等國和大馬都有經貿往來，馬來西亞企業或學界發表言論如被詮釋為親近恐怖組織，恐引起不小爭議。

他受訪指出，大馬社會並未真正探究以色列和巴勒斯坦衝突的背後根源，多數馬來或華人社群沒有很認真研究這個議題，分析其中的歷史糾葛，很多時候容易受到他人影響。

另外，唐南發指出，由於這個議題太過敏感，大馬學界或華人社群鮮少公開表態，也不想引起西方國家不滿，被認為是過度親近哈瑪斯，寧願以一種比較籠統方式回應，諸如巴勒斯坦和以色列應該尋求一個和平的解決方案。

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」7日清晨對以色列發動突襲行動，加薩走廊（Gaza Strip）死亡人數逾千人。以色列誓言報復並於8日對哈瑪斯宣戰。

大馬朝野昨天集會聲援巴勒斯坦，大批群眾身著馬來傳統服裝、肩披巴勒斯坦國旗，揮舞「恢復巴勒斯坦自由」與「馬來西亞與巴勒斯坦人同在」布條，高喊口號抗議，焚燒以色列國旗。前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也發表演說，呼籲集會群眾共同為巴勒斯坦人祈禱。

以巴衝突情勢迄今未解，大馬外交部已表明支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：馮昭）1121014