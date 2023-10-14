新生代樂團「理想混蛋」以一曲《不是因為天氣晴朗才愛你》走紅，也是主唱雞丁寫給男友的情歌，公開出櫃的他2020年被男友求婚成功，小倆口愛得相當甜蜜，不過日前搭Uber時，竟遇上對同志群族充滿歧視的司機，讓他難過到表示：「聽他講這些話的時候，內心默默在受傷流血」。

雞丁跟團員及化妝師搭Uber前往工作途中，與司機閒話家常，沒想到對方得知他們是藝人後，竟開始表示當藝人很可憐，還嘲諷某女星一直拋頭露面才沒辦法嫁進豪門，接著話鋒一轉，突然勸戒他們「要當正常的男生，不要給人家走後門」，更直言台灣會有那麼多同性戀，可能在於「基因有問題」，聽完這番話後，雞丁坦言氣到想要回嘴，但話卻卡在嘴邊無法說出口，甚至整個人發不出聲音。

不過司機似乎沒有發現，口中正在攻擊的對象，正是坐在後座的他，這讓雞丁心痛表示：「誰知道有多少人坐過他的車，聽他講這些話的時候，內心默默在受傷流血」，接著強調好在團員及化妝師在身旁，否則獨自面對司機的惡言相向，不知道內心會有多難受，雖然下車時想跟司機說：「我就是同性戀，請你以後不要對乘客說這些話，你的想法才是不正常有問題」，不過話仍是卡在口中未說出。

雞丁強調這次沒有說出口，但希望下次能勇敢講出來，眼見他在車上的經歷，網友紛紛留言打氣：「心疼你遇到了這種司機，愛是不分性別的，希望我們都有勇敢的那一天」、「雞丁超棒！你在高中就跟爸媽坦白這件事，已經成為很多人的榜樣」、「句句都在刺傷人⋯真心替所有乘客感到難過，你很棒」、「抱抱你，世界上還是有這麼多不友善的言語」。