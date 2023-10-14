巴西環境部今天指出，今年北部亞馬遜州乾旱嚴重，截至12日已記錄1664處起火點。巴西環保署將向亞馬遜地區增派消防員，以協助控制森林火勢。

據巴西環境部評估，亞馬遜州累積的森林砍伐、聖嬰現象（El Niño）的影響和氣候變化，加劇今年亞馬遜州的乾旱。情況最危急的亞馬遜城市是奧塔澤斯（Autazes），發生141起火災；其次是卡雷羅（Careiro），發生110起火災。

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）今天在記者會上表示，巴西正在經歷氣候緊急情況，呼籲不要在亞馬遜地區放火整地，以免引起更多火災。巴西政府承諾提供兩架直升機在該州滅火。

席瓦指出，目前的情況非常令人擔憂，需要普遍採取行動，意識到世界上正在發生的事情。她說：「我們不再生活在過去的氣候規律中，30多年前有關氣候變化的預測，很不幸的，現在已開始應驗。」

與2022年同月相比，亞馬遜州10月份的起火點成長了147%；如果比較1月至10月12日累計的起火點，則比去年同期下降11.3%。

巴西環保署長柯迪諾（Ricardo Coutinho）表示，火災使亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）都會地區的空氣受到嚴重汙染，世界衛生組織（WHO）建議空氣品質最多不應超過20微克/立方公尺（μg/m³），建議民眾應戴口罩。

國家整合發展部長高艾斯（Waldez Góes）指出，巴西政府將盡量提供資源以應對亞馬遜的人道主義危機。

到目前為止，已有55個城市宣布進入緊急狀態，另有5個城市處於戒備狀態，預計未來幾天將進入緊急狀態。（編輯：馮昭）1121014