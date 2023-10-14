一名網友分享，近日去日本一間餐廳用餐卻被老闆的態度嚇到了，店內明明有很多空位，當他用英文問能否內用，對方怒喊一句「No！」便瞪著他們看，讓原PO超尷尬，只能默默離開，後來他查詢了該餐廳的Google評論，才發現曾有許多旅客留下一星負評，原因都是老闆態度很差，引起網友討論。

一名網友在PTT上分享，最近去日本京都旅遊，下榻的飯店附近有間「洋食餐廳」，每天去買咖啡都會經過，某天決定去吃看看，當時那間餐廳才剛營業半小時，只有2到3組客人正在用餐，店裡面還有許多空位，但老闆看到沒有上前迎接，而是悶不吭聲地盯著他們，讓原PO只能尷尬地用英文詢問是否還有位置。

原PO表示，老闆聽到他的問句以後，立刻怒吼了一聲「No！」然後又不說話了，整個氣氛變得很奇怪又尷尬，他想著也許現場的空位都是預約席，因此進一步詢問老闆能否現場候位，結果換來的是老闆更大聲的「No！」以及怒瞪的眼神。

原PO指出，他完全搞不懂自己做錯了什麼，但現場氣氛實在很糟糕，因此他默默轉身離開，事後他蒐了該餐廳的Google評論才恍然大悟，原來他不是第一個受這種鳥氣的外國人，就連許多日本人也都被老闆兇過。

從原PO分享的截圖中可見，過去到訪的旅客都留下1星負評，主要原因都是「老闆不歡迎遊客的態度，讓人感覺很糟糕！」甚至有網友表示，店內一個年長的人試圖用日文與他們聊天，但發現他們不會說日文、不是日本人以後，態度變得很粗魯，還用日文夾雜著英文怒吼說「我們的餐廳只接待日本人，這裡不歡迎你。」

原PO也說，精通日文的人想吃這間餐廳可以試看看，但如果不會講日文的話，那還是往下走，有另一間洋食屋可以吃，老闆服務態度很好，味道也不差。

貼文引起網友討論，「洋食屋不接待洋人，日本人自己不覺得矛盾嗎？」、「給日本人吃的洋食XD」、「日本餐廳老闆如果覺得沒辦法接待外國人，那自然可以拒絕外國客人用餐，不要大爺似的認為要付錢，人家就一定要服務你」。