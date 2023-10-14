新北市蘆洲區九芎街一處民宅暗藏麻將賭場，警方經多日蒐證監控，8日持搜索票當場查獲負責人及賭客共15人，依法究辦。（蘆洲警分局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市蘆洲區九芎街一處民宅暗藏麻將賭場，警方經多日蒐證監控，8日持搜索票當場查獲負責人及賭客共15人，依法究辦。（蘆洲警分局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市蘆洲區九芎街一處民宅出入複雜、常有擾人麻將聲，警方經過4個月蒐證，10月8日雙十連假持搜索票入內，當場查獲負責人林姓女子、多名賭客等一共15人，並查扣賭具、34萬元賭金等，警方詢後全案依賭博罪移送新北地檢偵辦。

據了解，48歲林女在一年前承租蘆洲區九芎街承租約30坪的公寓，半年前開始經常有不同人進進出出、吵鬧聲，引起住戶注意，蘆洲警分局偵查隊、延平所員警喬裝成路人監控，的確有賭博行為，並掌握情資得知該賭場因應國慶連假，加開桌次賺錢。

警方10月8日持搜索票前往查緝，趁著民宅有人外出購物之際，員警衝進入內，當場搜扣現金34萬（抽頭金5200及賭資33萬5000元）、3張電動麻將桌、賭博工具牌尺、搬風骰、麻將6副及監視器主機、鏡頭2個、螢幕一台，連同林女、賭客等15人一併帶回偵辦。

警方調查發現，該賭場裝設鐵門、監視器管制人員進出，以每將600元方式收取抽頭金給賭客場地賭博，還用通訊軟體邀請熟識友人以躲避查緝，卻仍遭逮捕。延平所長黃文欽表示，為精進社區警政工作，深耕社區及淨化選前治安，將會持續執行｢清源專案3.0｣，若有不法行為將依法嚴辦，遏止歪風。

蘆洲警分局表示，2024年正副總統及立法委員大選在即，為阻止賭博帶來的非法利益引發社會動盪，新北市警察局規畫選前掃黑掃毒專案，分局針對涉案賭客進行科技偵查及溯源行動，如有發現涉及選舉賭博、賄選或選舉暴力案件，將積極循線追查全力偵辦，以維護公平公開之公正選舉。