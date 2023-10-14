中山藝術公園願景圖。（新北市城鄉發展局提供／蔡亞樺新北傳真）

三重綜合體育場願景圖。（新北市城鄉發展局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市城鄉發展局展開「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」，施工範圍包含中山藝術公園、三重區公所、聯合醫院及三重體育場等，未來打造全長1500公尺長的遮蔭人行道，以及公園綠地重整規劃、增植喬木等熱島降溫策略，並增加戶外空間，提高居住及城市景觀品質，預計2024年底完工。

城鄉局長黃國峰表示，從捷運菜寮站至三重區公所、聯合醫院有多處人行道狹窄、遭機車占用且缺乏遮蔭，此次改善多處人行道從60公分拓寬至2米以上，更新中山藝術公園、過圳公園，以擴大綠地、移除人工設施方式，增加透水綠地面積1370平方公尺。

黃國峰指出，新植喬木、藍雪花、雙色野鳶尾及迷迭香等多種開花及香草植物，營造四季有景的植栽觀賞園區，全區規畫連續遮蔭人行道1500公尺，作為市民及醫院病患休憩散步的都市花園，完善捷運菜寮站周邊生活機能。

城鄉局表示，「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」將串聯三重區公所「修德國小與明志國中周邊人行道改善工程」、「正義北路改善工程」，改善人行道共計3790公尺，併同推動新建三重第二行政中心、三重圖書分館及空軍一村活化等地方發展計畫，翻轉灰色工業區舊有印象，打造宜居新三重。