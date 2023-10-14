台東救國團終身學習成果展13日晚間舉辦，24組表演團隊輪番登場。（救國團提供／蔡旻妤台東傳真）

台東救國團終身學習成果展13日晚間舉辦，24組表演團隊輪番登場。（救國團提供／蔡旻妤台東傳真）

救國團終身學習成果展13日晚間在台東市南京路登場，24組表演團隊在行動舞台車大展魅力，線上及現場觀看人數突破2500人、留言數更高達5600，舞台下掌聲不斷，參加成果展的學生透露，近日加緊練習已瘦了2公斤，更有老師認真排練備課，褲子都鬆了。

節目由入圍超級紅人榜南紡海選的老師沈燕君開場，清亮的嗓音吸引眾人的目光、並有二胡、薩克斯風、烏克幫音樂工作室的各種音樂饗宴。動感表演則有藍藍老師舞動跳床、EMMA老師性感的JAZZ、熱情有氧的ZUMBA、NANA老師的KPOP、小小BLACKPINK DORA老師兒童MV班的演出，總計12個老師24組表演團隊HIGH翻週末夜。

台東救國團終身學習成果展13日晚間舉辦，24組表演團隊輪番登場。（救國團提供／蔡旻妤台東傳真）

台東救國團終身學習成果展13日晚間舉辦，24組表演團隊輪番登場。（救國團提供／蔡旻妤台東傳真）

救國團台東團委會表示，粉專留言最愛團體即可抽救國團全台13處青年活動中心住宿券600元及台東縣終身學習中心課程券1000元。隨著2024冬令即將到來，最受家長青睞，以科技、創客、工程、藝術為主題的「STEAM成長營」也推出買10天送3天的優惠活動，當日報名11-12月課程也都享有85折優惠。

台東縣救國團總幹事崔自傑表示，救國團長期開設各項技藝訓練課程，以促進縣民身心健康，全齡皆可參與，開創自我實踐，辦理成果展除傳達終身學習的理念，也透過活動增加人際互動、讓社會更健康。