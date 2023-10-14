周杰倫上海站演唱會12日起連開4天，在強制實名制規則下，「黃牛」購買的門票無法轉讓或轉贈，在開唱前出現集體退票潮。

周杰倫的巡迴演唱會來到上海站，門票開售即售罄，歌迷紛紛表示「搶不到票」、「秒沒」。當時，「黃牛」的「代購」生意非常火爆，門票一度炒到人民幣上萬元。

但在演唱會開演前，黃牛開始集體退票。有賣家表示，今次上海站演唱會嚴格執行實名制規則，購買的演唱會門票均不可轉售轉讓或轉贈，根本無辦法放售，「連回本都成問題，更別說可藉著炒價賺一筆了。」

另據退票規則，正式開票日起至活動售票通道關閉前48小時，此期間退票將收取門票價格20％的手續費，這樣就造成「黃牛」的損失。

主辦方強制實名制購票受到歌迷的支持，有歌迷表示：「上海主辦方這次還算靠譜，既然說了是強實名就要落實到底， 讓真正的歌迷能原價購票。」

陸媒第一財經引述清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭分析，通常情況下，演唱會門票強實名制會有助於遏制「黃牛」倒賣演唱會門票，但前提是做好消費者個人訊息保護以及簡化退票手續。

票務平台可以設置退票手續費或者適當推遲退費時間，禁止私下轉讓門票，這樣可以阻斷二手門票交易，並增加倒賣成本。此外，活動舉辦方或票務平台還可以對信用好的老用戶給予更多便利，例如衍生品優先購買權或適當的折扣，對連續三次退票的用戶設置購票權限上的限制等。