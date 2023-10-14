台中港北堤親子垂釣區今天啟用，副總統賴清德（左2）、交通部長王國材（左4）、行政院祕書長李孟諺（左3）、立法院副院長蔡其昌（左1）等人皆出席。（張亦惠攝）

台中港北堤親子垂釣區今天啟用。（張亦惠攝）

台中港北堤親子垂釣區今天舉行啟用典禮，替釣友爭權10多年的立法院副院長蔡其昌表示，10幾年前開始為釣友爭取權利，從被警察追著跑到今天，未來還有很長的路要走，盼下一任總統是像蔡英文總統一樣，對釣魚產業了解、支持的人。賴清德致詞時笑說「你找對人了」。

呼應行政院「向海致敬 友善垂釣」政策，台灣港務公司盤點9個港口海堤資源，開放部分防波堤讓民眾垂釣，其中2019年開放的台中港北堤是全台第一個海釣示範區，2021成立商港垂釣區管理促進會管理，目前有極限釣魚區及今天啟用的親子垂釣區，副總統賴清德、交通部長王國材、行政院祕書長李孟諺、立法院副院長蔡其昌等人皆出席啟用典禮。

蔡其昌表示，釣友以前被警察追著跑，現在總統、副總統相繼來海釣示範區，大家常看到他為釣友大聲疾呼，卻不知道是因有總統、副總統的支持才有今天。台灣四面環海過去人民卻長期無法近海，蔡英文上任以來提出「向海致敬」政策，將山、海解禁。

蔡其昌強調，若沒保護好海洋，哪有魚可以釣？人和海的正向關係更顯重要，他爭取台中港北堤做為第一個堤釣示範區，非常感謝台中港務局的用心，但現在只是起步，未來還需有法令、主管機關等，更要進一步吸引國際釣友前來，還有很長的路要走，因此需要一個跟蔡英文總統一樣了解、支持釣魚產業的總統。

代表民進黨競選總統的賴清德致詞時回應蔡其昌「你找對人了」，賴分享自己過去在台南與立委王幸男替釣友爭取進安平港的經驗及與千里步道協會建設步道，發現台灣山林之美。賴清德說，今天到北堤發現台灣有這麼美的接近海洋的地方，未來不只主管機關，還要吸引國際釣客到台灣發展觀光等，確實還有很多事要做，未來盼與大家繼續推動。