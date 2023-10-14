中日兩國近日舉行海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商，北京對日本向海洋排放核處理水表達強烈不滿，要求日方以負責任態度妥善處置。

據中國外交部網站消息，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行13日在揚州共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商，就兩國間涉海事務深入交換意見。兩國各涉海部門代表參加。

據披露，中方闡述了在東海、釣魚台、南海、台海等問題上的立場，「敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述問題上的一切消極言行」，並對「日本向海洋排放核污染水表示強烈不滿，要求日方以負責任態度妥善處置」。

此外，雙方同意繼續堅持將東海建設成為和平、合作、友好之海的目標和宗旨，就涉海事務保持密切溝通，努力管控矛盾分歧，加強互利合作，共同維護海上局勢穩定；雙方原則同意明年上半年在日本舉行中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商。

日本自8月24日開始排放福島核處理水入海以來，北京持續表達強烈反對立場；日方本月5日啟動第二波福島核處理水排海後，中國外交部發言人當天回應說，堅決反對日方單方面排海行動，並呼籲日本政府全面回應國際社會的關切。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1121014