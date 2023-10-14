ICDI（國際氣候發展智庫）10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，賴辦已表示不出席，卻遭民眾黨秀證據痛批；今主辦單位發聲明，賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動，也於10月3日收到正式書面通知：賴清德主席因行程安排困難，而無法出席活動。作為主辦單位，希望相關政黨，不該以此議題進行政治操作。

民眾黨昨天指控，ICDI21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，三黨總統參選人中，賴卻傳出原訂12日下午三方代表抽籤辯論順序，賴清德陣營臨時通知主辦不出席，令侯、柯陣營大為傻眼。賴辦事後竟稱「從未承諾候選人出席民眾黨發言人李頂立秀出證據回擊，「很遺憾看到執政黨所提的總統候選人，代表的發言人卻輕率用造謠迴避民意。」

主辦單位今上午發聲明指出，氣候議題是國際主流議題，也是不分黨派政治所有人共同關心的世代議題。台灣在今年推動通過氣候變遷因應法，成為全球少數淨零入法的國家，在所有產官學一起的努力下，不分領域朝著淨零邁進。為了創造良好的公眾溝通場域，我們規劃了「淨零臺灣 氣候對話」的論壇，邀請各總統參選人參加。

主辦單位說，在溝通的過程中持續和各辦公室保持良好的溝通，也討論各種行程安排的可能性，對於在相關訊息尚未確認前因為連繫處理不周，所造成的紛擾，表達誠摯的歉意。

主辦單位強調，事實上，賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動，我們也於10月3日收到正式書面通知：賴清德主席因行程安排困難，而無法出席活動。在收到賴團隊的正式通知後，也將相關訊息，在籌備溝通會議中向所有團隊說明。

「作為主辦單位，我們也希望相關政黨，不該以此議題進行政治操作」。

主辦單位表示，打造一個理性言說的場域，本來就不是一件容易的事，期待所有夥伴能一起努力。