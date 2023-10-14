張忠謀今天致詞時再度示警表示，2019年他就曾提出台積電已成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，半導體已無全球化與自由貿易，未來只有國家安全。（陳育賢攝）

台積電因疫情停辦3年的運動會，14日恢復舉辦，創辦人張忠謀偕同妻子張淑芬出席，他致詞時再度示警表示，2019年他就曾提出台積電已成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，半導體已無全球化與自由貿易，未來只有國家安全，台積電未來幾年面臨的挑戰只會更嚴峻。

台積電創辦人張忠謀（中）14日上午參加台積電運動會，他先偕同妻子張淑芬繞場1周接受員工們歡呼。（陳育賢攝）

台積電創辦人張忠謀進場時，員工們是擠滿在跑道兩邊夾道歡呼、迎接，並不斷吶喊「張爺爺我愛你」。（陳育賢攝）

張忠謀今天上午參加在新竹縣體育場舉辦的台積電運動會，他抵達會場後先與張淑芬沿著400公尺的跑道繞場1周，員工們則是擠滿在跑道兩邊夾道歡呼、迎接，參與運動會的所有員工更是不斷吶喊「張爺爺我愛你」、「我愛台積」、「再創奇蹟」。

張忠謀出席運動會，再度示警：台積電已成兵家必爭之地。

張忠謀隨後致詞表示，除希望所有員工保持每周至少要運動3天，才能保持健康，他也打趣說，有好的身體才能為台積電打拚。

他話鋒一轉，再度提出示警，張忠謀說，「我在2019年的運動會上就曾經說過，台積電已成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，大家還記得嗎？」

他指出，台積電往後面臨的挑戰只會更嚴峻，絕對不會比過去幾年輕鬆，所以台積電要把最好的拿出來。

張忠謀強調，半導體的全球化已沒有了，自由貿易也沒有了，往後最重要的只有國家安全，每個國家都在擔心自己的國家安全，台積電就成為大家都需要的公司，大家都需要跟別的公司競爭，而且別的公司還會利用地緣政治的趨勢，用各種因素想辦法打敗台積電。

所以，台積電在未來幾年接受到的挑戰，會比過去幾年至少一樣嚴峻，或者更為嚴峻，但是今天看到這麼多的年輕人，這麼好的精神，讓他也感到好輕鬆，台積一定可以克服未來的挑戰的。