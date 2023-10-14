以色列稍早警告加薩走廊近半人口逃往南方，同時準備進攻。巴勒斯坦駐聯合國（UN）特使曼蘇爾今天呼籲聯合國秘書長古特瑞斯出手阻止以色列犯下「危害人類罪」。

路透社報導，曼蘇爾（Riyad Mansour）在阿拉伯集團（Arab Group）大使於聯合國開會前告訴記者，古特瑞斯（Antonio Guterres）「必須有更多作為，不管現在做了什麼，都還不夠。我們需要所有人採取更多行動來阻止這波危害人類罪」。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）上週末突襲以色列，殺害逾1300人，並帶走大批人質；以色列隨後展開報復反擊，造成加薩地區1799人喪命，並警告加薩北部的110萬名平民在24小時內逃往南方，巴勒斯坦人擔心這是以色列發動地面入侵的前兆。

各國今天相繼呼籲以色列暫緩攻擊加薩北部，當地居民大多也沒有聽從以色列的疏散令。哈瑪斯聲稱這是心理戰，要大眾「堅定待在家裡」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）今天說，以色列是警告加薩北部居民「暫時遷往南方…以減輕平民所受傷害」。

爾登還說，聯合國和安全理事會「正面臨最關鍵的時刻之一」，「他們會忠於成立當初的價值觀嗎？還是會讓實行種族滅絕的恐怖分子握有權力？這應該連問都不必問」。

古特瑞斯今天在安理會閉門會議中向15個成員國簡報。

他在簡報前告訴記者，「加薩局勢已達到危險新低點」，他一直與區域領袖們保持連繫，試著「防止（約旦河）西岸或區域其他地方的情況進一步危險升級，尤其是黎巴嫩南部」。

古特瑞斯提醒相關各方：「就算戰爭也有規則要守…平民必須獲得保護，絕不能被當作人肉盾牌。」

他還說：「要上百萬人越過人口稠密的戰區，遷到一個沒有食物飲水和住處的地方，整個地區又被圍困，這項行動極為艱險，在某些情況下根本不可能。」

根據路透社看到的文本，俄羅斯在會中提出一項安理會決議草案，內容是呼籲人道停火，並譴責針對平民的暴力和所有恐怖主義行動。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）會後說，「俄羅斯不能接受安理會完全不作為，沒有任何反應」，且俄國已準備好在以巴之間斡旋。

目前不清楚俄國提出的草案何時或是否會付諸表決；美國通常會保障盟友以色列不受安理會任何行動影響。美、英、法、俄、中國在安理會都享有一票否決權。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1121014