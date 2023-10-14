今年大陸國內汽車促銷政策落實顯效，第3季汽車產銷表現優於預期，累計完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，分別年增7.3％、8.2％，尤其9月的汽車產銷量更都創歷史同期新高。中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，綜合目前情況看，今年國內汽車產銷量有望創歷史新高，均超過2800萬輛。

在海外出口成績也相當亮眼，根據中國大陸乘用車市場訊息聯席近日發佈數據顯示，9月大陸向海外出口了9.1萬輛新能源乘用車、年增107％，占乘用車出口25.4％。在廠商方面，特斯拉上海工廠向海外出口了約3萬輛車，占9月出口總量33.6％，比亞迪緊隨其後，出口2.8萬輛車。

從整體產銷來看，據中汽協數據顯示，9月大陸汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，較上月增長10.7％，與去年同期比較則分別成長6.6％、9.5％，讓產銷量均創歷史同期新高。

乘聯會秘書長崔東樹也說，「金九銀十」為傳統車市旺季，各地新一輪地方補貼與廠商第3季底衝量發力，使得9月車市熱度很高。預計第4季汽車銷量也能實現較好增長。

根據《證券日報》引述中國汽車流通協會常務理事賈新光表示，今年大陸汽車產業迎來三大戰略性改變。一是汽車出口量突破300萬輛，帶動產銷較快增長；二是自主品牌崛起，前9月國產品牌乘用車銷售年增21.2％，占乘用車銷售總量54.6％，創造歷史記錄。三是新能源汽車產銷量大增。1到9月的產銷累計完成631.3萬、627.8萬輛，分別年增33.7％、37.5％，市占率也上衝到29.8％。

不過，行業仍面臨一些挑戰。例如歐盟宣佈對大陸出口電動汽車發起反補貼調查。賈新光表示，新能源汽車出口量提升同時也面臨貿易摩擦，認為車企要先掌握核心技術，創新反覆運算來提升產品競爭力。其次是完善產業鏈，掌握競爭的主動權。