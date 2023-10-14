台積電運動會自2020年起因疫情連續停辦3年，今年為疫後首度恢復舉辦，董事長劉德音指出，除了921地震及疫情影響未舉辦外，台積電運動會已經舉辦26屆。張忠謀此次為退休後二度重回參與運動會。

張忠謀表示，每年的運動會都是他最愉快、最興奮的一天，因為運動會有很多代表「台積精神」的因素，包括運動、運動家精神及合作。首先，建議大家每周至少3次、至少3天，最好是4天以上，每次做約40分鐘運動，「沒有健康，你能為你愛的台積做什麼事情？」

張忠謀透露，從24歲開始工作到50歲時可說完全沒有運動，但隨後突然驚覺若繼續如此，將來年紀越大健康會越不行，因此開始每周至少運動3天，近10～20年可說是每天運動，這個習慣對他50歲後的健康有很大幫助，到2年前都非常健康。

其次是運動員精神。張忠謀認為只要有實力、維持平常心，「勝而不驕、敗而不餒」，長期贏的機會會很大。最後是合作精神，像開場的進場是團隊表演，就是合作的表現，運動會中的接力賽是他最喜歡的部分。