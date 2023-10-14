受到以巴緊張情勢升高影響，日本航空自衛隊今天派遣3架運輸機前往東非吉布地（Djibouti）待命，因應一旦發生日本政府包機無法起飛等情況時立即執行撤僑任務。

日本放送協會（NHK）報導，自衛隊此次共有420人負責撤僑任務，運輸機預計最快將在日本時間10月15日抵達吉布地。

日本政府為協助滯留以色列日本人離開，除了安排從特拉維夫起飛的包機外，也為一旦發生包機無法起飛等突發狀況預做準備，派遣自衛隊航機前往附近國家吉布地待命。

讀賣新聞報導，今天上午起飛前往吉布地待命撤僑的3架運輸機，分別是從愛知縣小牧基地起飛的一架KC-767空中加油及運輸機，及從鳥取縣美保基地升空的兩架C-2運輸機。

朝日新聞報導，吉布地是自衛隊進行亞丁灣國際打擊海盜活動的據點，自衛隊今年4月也曾因蘇丹內亂派遣運輸機到吉布地待命撤僑，此處距以色列特拉維夫的直線距離約2400公里。

另外，韓國政府所派遣的撤僑軍機已在當地時間今天凌晨從特拉維夫起飛，已知機上除了163名韓國人外，也搭載了51名日本人及6名新加坡人。