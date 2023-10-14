台北市前市長柯文哲任內，留下了北流的墊付款1.9億，在經文化局等相關局處與廠商溝通後，廠商願意不收取利息，市府也已編列送議會審查。不過有議員爆料，若中央文化部不願支應該筆費用，北市府可能對文化部提告，被質疑「不打柯卻打中央」。對此台北市長蔣萬安則回應，必要的時候都會透過各種方式爭取、溝通，來為市民朋友爭取應該有的權益。

台北市長蔣萬安（見圖）14日出席台北市東區社福園區舉行的「再一次好好生活市集」重陽節系列活動致詞。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安（前）14日出席台北市東區社福園區舉行的「再一次好好生活市集」重陽節系列活動，體驗如何用呼吸器訓練呼吸。（趙雙傑攝）

民進黨台北市議員林延鳳14日揭露，針對北流1.9億墊付款，蔣萬安日前在拜會議會國民黨團時，文化局長稱「會持續追討文化部，若文化部不給錢，則會採取法律途徑」。林延鳳質疑，蔡非但未譴責柯文哲任內「擅自亂加錢」、開幕後亂討錢又「擺爛」等違法亂紀行徑，更是隨國民黨起舞貫徹不打「柯」並抹黑中央之舉，不但不講理，根本毫無是非，有失專業政務官的職責。

對此蔣萬安14日受訪時表示，北流本來就是文化部委託台北市政府「代辦」，因此前市府留下的1.9億調解款爭議，他與新市府團隊上任後積極面對問題、解決問題，除了持續與中央文化部溝通外，也與廠商達成共識「不收取利息」。

蔣萬安強調，絕對是站在民眾與市民的立場，替大家看緊荷包。至於是否真的有可能提告文化部？蔣萬安則表示，必要的時候都會透過各種方式爭取、溝通。

文化局則表示，局長蔡詩萍與文化部長史哲針對此案，一直有盡快解決以避免浪費公帑的共識，各單位之間溝通管道也很暢通，有關日前所提不排除採取法律途徑說法，僅是說明將依法行政的邏輯延伸，透過司法途徑解決紛爭只是多種可能作法之一，並非表示將提告文化部，北市府仍將透過不同管道與方式，持續與文化部溝通。