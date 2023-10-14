新北鶯歌區（2）日發生一起汽車財物遭竊案，一名經營通訊行的業者，將愛車停放門口，卻遭到歹徒鎖定，於凌晨侵入車內搜刮財物後揚長而去，過程皆被監視器錄下，報警後迄今仍無下文，被害人控訴警方效率差。為此三峽警分局表示，因歹徒居無定所不好追蹤，目前已鎖定一名慣竊涉案，正全力查緝中。

據了解，當日晚間被害人將車停放自家樓下，車上放置許多值錢的通信設備，沒想到隔天早上起床後，發現放在車上物品全都不翼而飛，急忙向轄區派出所報案。

監視器拍下，案發當下凌晨3點多，一輛白色自小客車開到被害人住家樓下，直接停放在被害人車輛前方，一名頭戴黑色帽、身穿黑衣短褲的男子，直接走到被害人車旁，探頭探腦使用照明設備確認車內有物品後，拿出工具打開車門，直接把車上物品竊走，動作相當迅速熟練，行竊過程不到4分鐘。

被害人清點財物，共損失錄影主機1組、監視器鏡頭9支、電話主機2台、工具箱2組、檢修小電視1台，估計損失約6萬元。