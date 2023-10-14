日本兵庫縣寶塚市在上個月發生命案，一名女性被發現陳屍在公寓內，經調查後是寶塚劇團演員有愛綺，據悉，她生前慘遭劇團前輩霸凌，死前更傳訊息告知母親已經瀕臨「精神崩潰」，消息曝光後引起社會嘩然。

根據《週刊文春》報導，有愛綺生前在彩排時遭4位資深前輩霸凌，過程中更是不斷遭到言語羞辱，導致她只能不斷哭著道歉，而在相當注重年級制度的寶塚劇團，有著要「新人表演」的傳統活動，有愛綺在某次接受前輩指導時，就遭對方把高溫的電捲棒放在額頭上，導致燙傷引起水泡，甚至差點毀容，當時有不少團員目睹這一幕，認為她是頻頻遭到霸凌，才因此走上絕路。

寶塚劇團今年2月就傳出霸凌一事，事發始末與有愛綺遭遇的過程如出一轍，對此，寶塚劇團理事長木場健之宣布目前將暫停所有演出，並由外部律師組成調查小組，勢必要將事情真相查個水落石出，目前針對60多名劇團成員進行調查，待結果出爐後，將會對外公開說明。

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