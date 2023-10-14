違法業者「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、間接強制執行怠金後，卻仍無視處分、繼續違法營業，高市府祭出鐵腕，對85大樓非法日租業者採取強制斷水斷電措施。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄知名地標「85大樓」產權問題複雜，非法日租業者長期引發爭議，其中，違法業者「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、間接強制執行怠金後，卻仍無視處分、繼續違法營業，高市府祭出鐵腕，對85大樓非法日租業者採取強制斷水斷電措施，宣示杜絕85大樓日租套房等非法旅館經營的強烈決心。

高閔琳指出，依據發展觀光條例規定，經營旅館業務須向地方政府主管機關申設旅館登記始可營業；未取得登記前，擅自提供不特定人以日或周方式收取住宿費用者，將處以10至50萬元罰鍰並勒令歇業，若再經查獲有持續經營的情形，除依行政執行法處以怠金外，觀光局更會將其斷絕水電，強力打擊非法旅宿。

今年截至9月底，觀光局已裁罰非法旅宿138件，金額達1615萬元，其中，85大樓非法日租套房「85涵館」，最近一次被裁處30萬元怠金並命令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業，觀光局13日會同市府相關局處前往85大樓強制執行斷水斷電處分並張貼違反法令公告。

高閔琳指出，觀光局致力於打造友善旅遊環境，除積極輔導合法旅宿業者參與星級評鑑提升服務品質外，更會加強取締非法日租套房，她強調「強制執行處分違法業者，這絕對不會是最後一件」，呼籲非法旅宿業者切勿心存僥倖，以免受罰。