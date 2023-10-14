屏東滿州鄉高齡93歲的李清興阿公與90歲的李張勸仔阿嬤結縭72年，至今相敬相惜如一日，不僅是家族表率，也成為屏縣府14日鑽石婚表揚大會中的一大亮點。（謝佳潾攝）

屏東滿州鄉高齡93歲的李清興阿公與90歲的李張勸仔阿嬤結縭72年，至今相敬相惜如一日，不僅是家族表率，也成為屏縣府14日鑽石婚表揚大會中的一大亮點。（謝佳潾攝）

屏東滿州鄉高齡93歲的李清興阿公與90歲的李張勸仔阿嬤結縭72年，至今相敬相惜如一日，不僅是家族表率，也成為屏縣府14日鑽石婚表揚大會中的一大亮點。（謝佳潾攝）

屏東滿州鄉高齡93歲的李清興阿公與90歲的李張勸仔阿嬤結縭72年，至今相敬相惜如一日，不僅是家族表率，也成為屏縣府14日鑽石婚表揚大會中的一大亮點。（謝佳潾攝）

俗話說，「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，能攜手走過一甲子的鑽石佳偶更是羨煞旁人，屏東滿州鄉高齡93歲的李清興阿公與90歲的李張勸仔阿嬤結縭72年，至今相敬相惜如一日，不僅是家族表率，也成為屏縣府14日鑽石婚表揚大會中的一大亮點，阿公牽著阿嬤的手一步一步慢慢走進場的畫面，令人動容。

72年前，李清興21歲、李張勸仔18歲，2人因媒人介紹相識後互有好感，進而結為連理，而當時生活條件不好，李清興跑遠洋漁船靠討海養家，李張勸仔則一肩扛起照顧3男4女的責任，夫妻倆一路走來偶有意見不合的時候，小爭執也是免不了，但2人仍攜手走過艱苦的時代，迎來兒孫滿堂的幸福時光。

女兒透露，爸媽讓她印象最深的是互相包容與扶持，2人很少吵架，而且媽媽生病時，爸爸總是親自細心照顧，她可以感受到他們深厚密不可分的情感。

屏縣府14日舉辦重陽節敬老系列活動鑽石婚表揚大會，總共表揚36對結婚超過一甲子的銀髮佳偶，當中特別邀請李清興阿公、李張勸仔阿嬤一起站在舞台上，與縣長周春米一同在香檳塔桌前倒下香檳，寓意永浴愛河、婚姻生活源遠流長，同時也祝福現場所有佳偶幸福美滿。

表揚會中，每對銀髮佳偶都手牽著手進場，連坐在位子上也不忘相互依偎，完美詮釋「牽手」的幸福模樣，連周春米也感動不已，忍不住現場高歌一曲台語歌《家後》，向阿公阿嬤表達羨慕之情，也祝福大家永遠幸福。